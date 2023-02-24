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Сегодня, 13:05

Съемки третьего сезона «Эйфории» перенесли на вторую половину этого года

Ольга Стрельникова
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Фото Кадр из сериала «Эйфория»

Съемки третьего сезона «Эйфории» перенесены на вторую половину этого года. О том, как будет развиваться сюжет сериала, пока не знают даже сами актеры. Мод Апатоу, сыгравшая Лекси Ховард, в интервью Vogue рассказала: «Честно говоря, я ничего не знаю. Мы должны скоро получить сценарии и услышать о следующем сезоне, но я в полном неведении!»

Первый сезон «Эйфории» в 2019 году стал хитом. Интригующий финал второй части добавил привлекательности сериалу. Есть предположения, что в третьем сезоне возможно возвращение Зендаи, Сидни Суини и других. Продолжение следует ожидать не раньше конца 2024 года.

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