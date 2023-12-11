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Съемки пятого сезона «Очень странных дел» начнутся в январе
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:55

0 мин.

Съемки пятого сезона «Очень странных дел» начнутся в январе

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Героиня сериала Очень странные дела.
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела»
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Главной проблемой съемок пятого сезона «Очень странных дел» режиссер сериала Шон Леви называл время, ведь каст не может «взрослеть медленнее». Но теперь, когда забастовки актеров и сценаристов подошли к концу, работа над проектом возобновится.

Как сообщает Deadline, съемки пятого и финального сезона «Очень странных дел» начнутся 5 или 8 января.

Ранее братья Даффер рассказали о создании спектакля по мотивам сериала «Очень странные дела».

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