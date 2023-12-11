Съемки пятого сезона «Очень странных дел» начнутся в январе
Главной проблемой съемок пятого сезона «Очень странных дел» режиссер сериала Шон Леви называл время, ведь каст не может «взрослеть медленнее». Но теперь, когда забастовки актеров и сценаристов подошли к концу, работа над проектом возобновится.
Как сообщает Deadline, съемки пятого и финального сезона «Очень странных дел» начнутся 5 или 8 января.
Ранее братья Даффер рассказали о создании спектакля по мотивам сериала «Очень странные дела».
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