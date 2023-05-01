Съемки новой «Миссии: невыполнима» завершены
Режиссер «Миссии: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» Кристофер МакКуоори сообщил о завершении съемок картины. В своей публикации МакКуоори также поблагодарил съемочную команду и актеров.
«Лучшая команда, которая когда-либо была и будет. Те, кто здесь не были, никогда не поймут. Те, кто были — никогда не забудут».
Премьера предпоследнего фильма франшизы назначена на 12 июля.
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