Съемки «Хроник Нарнии» Греты Гервиг начнутся в следующем году

Летом стало известно, что режиссер самой кассовой картины этого года Грета Гревиг снимет для платформы Netflix минимум два фильма по книгам «Хроники Нарнии». Теперь в интервью Collider председатель Netflix Films Скотт Стубер сообщил, что производство «Хроник Нарнии» начнется в 2024 году: «Что ж, полагаю, люди знают, что мы очень хотим начать работу над «Нарнией» Греты Гервиг — это будет в следующем году».

Ранее Стубер рассказал о том, что работа над «Энолой Холмс 3» с Милли Бобби Браун уже началась.