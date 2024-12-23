Съемки 5-го сезона «Очень странных дел» завершены

Съемки пятого сезона сериала «Очень странные дела» завершены, сообщил Netflix в своих официальных соцсетях. Дата выхода финальной части мистического проекта пока не была анонсирована, однако известно, что премьера пятого сезона пройдет в 2025 году.

Премьера первого сезона «Очень странных дел» состоялась в 2016 году, второго — в 2017-м. Третий сезон проекта вышел в 2019 году, а 4-й — в 2022-м.

В пятом сезоне «Очень странных дел» все основные актеры вернутся к своим ролям. Также к касту сериала присоединилась звезда «Треминатора» Линда Хэмилтон.

Кадры из 5-го сезона сериала «Очень странные дела»

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix

Фото Кадр со съемок сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер / Netflix