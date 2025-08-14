Стиль жизни
Семейный призрак фильм 2025: трейлер и дата выхода — Лагашкин и Кологривый
Фильмы и сериалы

14 августа, 17:00

1 мин.

Комедия «Семейный призрак» с Максимом Лагашкиным и Никитой Кологривым выйдет 28 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Семейный призрак», реж. Александр Бабаев, Кинофирма
Фото Кадр из фильма «Семейный призрак», реж. Александр Бабаев, Кинофирма

28 августа в российских кинотеатрах стартуют показы фантастической комедии Александра Бабаева («Сокровища гномов») «Семейный призрак». По сюжету не самый успешный иллюзионист вместе с семьей переезжает в новую квартиру и выясняет, что в ней живет призрак.

Кто снялся в фильме «Семейный призрак»

В картине снялись Максим Лагашкин, Никита Кологривый, Оксана Акиньшина, Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев и Ульяна Донскова.

Трейлер фильма «Семейный призрак»

Какие российские фильмы выйдут в&nbsp;2025 году.Календарь премьер: даты релиза российских фильмов 2025 года

