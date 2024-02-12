Опубликован новый трейлер сериала «Сегун»

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FX Networks представила трейлер «Сегуна». По сюжету проекта главный герой проходит путь от пленника до правой руки борющегося за власть самурая Торанаги.

В сериале снялись Анна Саваи, Космо Джарвис, Хироюки Санада, Таданобу Асано, Юки Кэдоин, Томми Бастоу, Хирото Канаи и Хиромото Ида.

Премьера «Сегуна» пройдет 27 февраля.