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Сегун 2 сезон: что известно, когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:00

1 мин.

Сценарий второго сезона сериала «Сегун» почти закончен

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Сегун», реж. Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром / FX
Фото Кадр из сериала «Сегун», реж. Фред Туа, Джонатан ван Тюллекен, Шарлотта Брандстром / FX
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Издание Variety сообщает, что сценарий второго сезона сериала «Сегун» будет завершен ориентировочно через шесть недель.

Вторая экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла рассказывает о пути английского штурмана, который пытается адаптироваться в новом для себя мире.

В этом году «Сегун» победил во всех четырех представленных номинациях премии «Золотой глобус».

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Когда выйдет 2-й сезон сериала «Сегун»

Дата выхода второго сезона сериала «Сегун» пока неизвестна.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Сегун»

Второй сезон сериала «Сегун», как и остальные эпизоды проекта, будет доступен для просмотра на платформе FX.

Ранее мы писали, глава Sony Pictures ответил на критику фильмов студии.

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