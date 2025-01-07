Сценарий второго сезона сериала «Сегун» почти закончен

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Издание Variety сообщает, что сценарий второго сезона сериала «Сегун» будет завершен ориентировочно через шесть недель.

Вторая экранизация одноименного исторического романа Джеймса Клавелла рассказывает о пути английского штурмана, который пытается адаптироваться в новом для себя мире.

В этом году «Сегун» победил во всех четырех представленных номинациях премии «Золотой глобус».

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Сегун»

Дата выхода второго сезона сериала «Сегун» пока неизвестна.

Где смотреть 2-й сезон сериала «Сегун»

Второй сезон сериала «Сегун», как и остальные эпизоды проекта, будет доступен для просмотра на платформе FX.

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