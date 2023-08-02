Саймон Пегг и Эдгар Райт работают над новым совместным проектом

Стало известно о воссоединении дуэта, подарившего миру комедийную трилогию «Кровь и мороженое» («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец»). Британский актер Саймон Пегг, знакомый зрителям по таким киносериям, как «Стартрек» и «Миссия невыполнима», рассказал, что прямо сейчас работает над новой картиной с режиссером Эдгаром Райтом («Скотт Пилигрим против всех», «Прошлой ночью в Сохо»).

Пегг признался, что обсуждение будущего проекта началось еще в прошлом году. Он не будет связан с оригинальной трилогией, хотя зрители нередко просят выпустить сиквел хотя бы одного из фильмов. «Нам нужны новые идеи! Нам нужно бросить вызов самим себе», — пояснил артист. Кстати, свой самой любимой частью саги Пегг назвал «Армагеддец».