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Савант сериал 2025: трейлер и дата выхода серий — Джессика Честейн
Фильмы и сериалы

8 сентября 2025, 16:15

1 мин.

Дата выхода сериала «Савант»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Савант», реж. Мэтт Хейнеман, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Савант», реж. Мэтт Хейнеман, Apple TV+

26 сентября на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Савант». Сюжет драматического триллера с Джессикой Честейн основан на статье Cosmopolitan «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?» 2019 года. Лонгрид рассказывал о женщине, известной как Савант, внедряющейся в онлайн-группы хейтеров для предотвращения масштабных нападений.

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Кто снялся в сериале «Савант»

В проекте также снялись Джеймс Бэдж Дейл, Ннамди Асомуга, Коул Домэн, Майкл Патрик Торнтон, Джулиан Вандерер, Ричард Гант, Валентино Мусумечи и Джереми Бобб.

Трейлер сериала «Савант»

Расписание выхода эпизодов сериала «Савант»

1 серия 26 сентября
2 серия 26 сентября
3 серия 3 октября
4 серия 10 октября
5 серия 17 октября
6 серия 24 октября
7 серия 31 октября
8 серия 7 ноября
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