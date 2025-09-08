Дата выхода сериала «Савант»: расписание релиза эпизодов

26 сентября на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Савант». Сюжет драматического триллера с Джессикой Честейн основан на статье Cosmopolitan «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?» 2019 года. Лонгрид рассказывал о женщине, известной как Савант, внедряющейся в онлайн-группы хейтеров для предотвращения масштабных нападений.

Кто снялся в сериале «Савант»

В проекте также снялись Джеймс Бэдж Дейл, Ннамди Асомуга, Коул Домэн, Майкл Патрик Торнтон, Джулиан Вандерер, Ричард Гант, Валентино Мусумечи и Джереми Бобб.

Трейлер сериала «Савант»

Расписание выхода эпизодов сериала «Савант»