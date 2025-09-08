Дата выхода сериала «Савант»: расписание релиза эпизодов
26 сентября на Apple TV+ пройдет премьера сериала «Савант». Сюжет драматического триллера с Джессикой Честейн основан на статье Cosmopolitan «Можно ли остановить массовую стрельбу до того, как она произойдет?» 2019 года. Лонгрид рассказывал о женщине, известной как Савант, внедряющейся в онлайн-группы хейтеров для предотвращения масштабных нападений.
Кто снялся в сериале «Савант»
В проекте также снялись Джеймс Бэдж Дейл, Ннамди Асомуга, Коул Домэн, Майкл Патрик Торнтон, Джулиан Вандерер, Ричард Гант, Валентино Мусумечи и Джереми Бобб.
Трейлер сериала «Савант»
Расписание выхода эпизодов сериала «Савант»
|1 серия
|26 сентября
|2 серия
|26 сентября
|3 серия
|3 октября
|4 серия
|10 октября
|5 серия
|17 октября
|6 серия
|24 октября
|7 серия
|31 октября
|8 серия
|7 ноября
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