Сара Снук рассказала о трудностях в начале своей актерской карьеры

В интервью The Times Сара Снук рассказала, что в одном из ее первых фильмов агент по кастингу сказал ей, что актриса не нужна в проекте, потому что она «никто», но режиссер и сценарист настаивали на ее выборе.

Актриса вспоминала, как ей говорили: «Чтобы ты была востребована на рынке, мы все в тебе изменим: отбелим зубы, затемним волосы, наймем личного тренера, чтобы ты могла похудеть и выглядеть соответствующе».

Вспоминая о том же проекте, Снук добавила, что однажды съела небольшой кусок торта и продюсер отругал ее перед актерами и съемочной группой, а художник по костюмам посоветовал ей продолжать есть: «Все это время я умирала внутри».

Недавно за роль Шивон Рой в сериале «Наследники» Сара Снук выиграла «Эмми» и «Золотой глобус» (уже второй — первый Снук получила в 2022 году тоже за роль Шив). Многосерийная драма HBO вывела популярность актрисы на новый уровень и дала максимально проявить себя.