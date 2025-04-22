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Санкционер сериал: съемки и дата выхода — Нагиев и Крыжовников
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:20

1 мин.

Начались съемки комедийного сериала «Санкционер»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Санкционер», СТС
Фото Кадр со съемок сериала «Санкционер», СТС
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Канал СТС и «Тумач Продакшн» приступили к работе над комедийным сериалом «Санкционер». Главную роль в проекте играет Дмитрий Нагиев. Шоураннером сериала выступает Жора Крыжовников, а режиссером — Артем Захарьян.

В центре сюжета «Санкционера» — олигарх, который построил бизнес за границей, попал под иностранные санкции и в одночасье все потерял. Главный герой узнает об этом в своем родном городе Семиболотске, где он не был около тридцати лет. Ему предстоит начать все заново и восстанавливать отношения с близкими.

Кто снимается в сериале «Санкционер»

В сериале также снимаются Любовь Толкалина, Аглая Тарасова, Марат Башаров, Александр Ильин-старший, Борис Дергачев, Анна Уколова и Николай Шрайбер.

Когда выйдет сериал «Санкционер»

Дата выхода серила «Санкционер» будет объявлена позже. Проект покажут в эфире СТС.

Ранее мы публиковали расписание выхода эпизодов сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым.

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