IMDb назвал самые популярные фильмы 2025 года

IMDb опубликовал самые популярные фильмы 2025 года по версии зрителей. Возглавил список «Супермен» Джемса Ганна. На втором месте — «Орудия» Зака Креггера, а закрывает первую тройку картина Райана Куглера «Грешники».

Самые популярные фильмы по версии IMDb