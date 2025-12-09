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Самые популярные фильмы по версии IMDb: Супермен, Орудия, Грешники
Фильмы и сериалы

9 декабря 2025, 14:00

1 мин.

IMDb назвал самые популярные фильмы 2025 года

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн, Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Супермен», реж. Джеймс Ганн, Warner Bros. Pictures

IMDb опубликовал самые популярные фильмы 2025 года по версии зрителей. Возглавил список «Супермен» Джемса Ганна. На втором месте — «Орудия» Зака Креггера, а закрывает первую тройку картина Райана Куглера «Грешники».

Супермен фильм&nbsp;DC (ди&nbsp;си) 2025: рецензия, обзор и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; Джеймс Ганн.Обзор фильма «Супермен»: как Джеймс Ганн перезапустил киновселенную DC

Самые популярные фильмы по версии IMDb

  • «Супермен»;
  • «Орудия»;
  • «Грешники»;
  • «Битва за битвой»;
  • «Мир Юрского периода: Возрождение»;
  • «Франкенштейн»;
  • «Счастливчик Гилмор 2»;
  • «Громовержцы»;
  • «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;
  • «F1».
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