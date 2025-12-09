IMDb назвал самые популярные фильмы 2025 года
IMDb опубликовал самые популярные фильмы 2025 года по версии зрителей. Возглавил список «Супермен» Джемса Ганна. На втором месте — «Орудия» Зака Креггера, а закрывает первую тройку картина Райана Куглера «Грешники».
Самые популярные фильмы по версии IMDb
- «Супермен»;
- «Орудия»;
- «Грешники»;
- «Битва за битвой»;
- «Мир Юрского периода: Возрождение»;
- «Франкенштейн»;
- «Счастливчик Гилмор 2»;
- «Громовержцы»;
- «Миссия невыполнима: Смертельная расплата»;
- «F1».
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