Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США

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Стали известны номинанты SAG Awards (премии Гильдии актеров США). Главными среди них стали фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг.

Список основных номинаций

Фильмы

Лучший актерский состав:

«Американское чтиво»

«Барби»

«Цвет пурпурный»

«Убийцы цветочной луны»

«Оппенгеймер»

Лучшая актриса:

Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)

Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Кэри Маллиган («Маэстро»)

Марго Робби («Барби»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший актер:

Брэдли Купер («Маэстро»)

Колман Доминго («Растин»)

Пол Джаматти («Оставленные»)

Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Джеффри Райт («Американское чтиво»)

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Пенелопа Крус («Феррари»)

Джоди Фостер («Дайана Найэд»)

Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший актер второго плана:

Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)

Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)

Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)

Райан Гослинг («Барби»)

Фото Кадр из сериала «Наследники»

Сериалы

Лучший актерский состав (драматический сериал):

«Корона»

«Позолоченный век»

«Одни из нас»

«Утреннее шоу»

«Наследники»

Лучший актерский состав (комедийный сериал):

«Начальная школа «Эбботт»»

«Барри»

«Медведь»

«Убийства в одном здании»

«Тед Лассо»

30-я ежегодная церемония вручения SAG Awards будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix 24 февраля.