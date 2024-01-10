Объявлены номинанты на премию Гильдии актеров США
Стали известны номинанты SAG Awards (премии Гильдии актеров США). Главными среди них стали фильмы «Оппенгеймер» Кристофера Нолана и «Барби» Греты Гервиг.
Список основных номинаций
Фильмы
Лучший актерский состав:
- «Американское чтиво»
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«Барби»
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«Цвет пурпурный»
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«Убийцы цветочной луны»
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«Оппенгеймер»
Лучшая актриса:
- Аннетт Бенинг («Дайана Найэд»)
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Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
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Кэри Маллиган («Маэстро»)
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Марго Робби («Барби»)
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Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший актер:
- Брэдли Купер («Маэстро»)
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Колман Доминго («Растин»)
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Пол Джаматти («Оставленные»)
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Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
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Джеффри Райт («Американское чтиво»)
Лучшая актриса второго плана:
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
- Пенелопа Крус («Феррари»)
- Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
- Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший актер второго плана:
- Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
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Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)
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Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
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Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)
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Райан Гослинг («Барби»)
Сериалы
Лучший актерский состав (драматический сериал):
- «Корона»
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«Позолоченный век»
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«Одни из нас»
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«Утреннее шоу»
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«Наследники»
Лучший актерский состав (комедийный сериал):
- «Начальная школа «Эбботт»»
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«Барри»
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«Медведь»
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«Убийства в одном здании»
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«Тед Лассо»
30-я ежегодная церемония вручения SAG Awards будет транслироваться в прямом эфире на платформе Netflix 24 февраля.