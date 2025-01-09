Объявлены номинанты на премию SAG Awards — 2025
Стали известны номинанты на премию SAG Awards, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы ушедшего года.
В числе наиболее отмеченных работ среди полнометражных проектов — «Эмилия Перес», байопик о Бобе Дилане и первая часть киномюзикла «Злая».
Среди сериалов по несколько номинаций получили «Хитрости», «Сегун», «Пингвин», «Медленные лошади», «Дипломатка» и другие.
Список основных номинаций
Лучший актерский состав
- «Анора»
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«Конклав»
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«Эмилия Перес»
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«Злая: Сказка о ведьме Запада»
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«Боб Дилан: Никому не известный»
Лучшая женская роль в фильме
- Деми Мур («Субстанция»)
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Майки Мэдисон («Анора»)
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Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
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Памела Андерсон («Шоугерл»)
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Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)
Лучшая мужская роль в фильме
- Эдриан Броуди («Бруталист»)
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Дэниэл Крейг («Квир»)
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Рэйф Файнс («Конклав»)
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Колман Доминго («Синг Синг»)
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Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)
Лучшая женская роль второго плана в фильме
- Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)
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Джейми Ли Кертис («Шоугерл»)
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Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»)
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Даниэль Дедуайлер («Уроки фортепиано»)
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Зои Салдана («Эмилия Перес»)
Лучшая мужская роль второго плана в фильме
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Джонатан Бэйли («Злая: Сказка о ведьме запада»)
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Юра Борисов («Анора»)
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Киран Калкин («Настоящая боль»)
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Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)
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Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)
Лучшая женская роль в драматическом сериале
- Кери Расселл («Дипломатка»)
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Эллисон Дженни («Дипломатка»)
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Анна Саваи («Сегун»)
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Кэти Бейтс («Мэтлок»)
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Никола Кохлан («Бриджертоны»)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале
- Хироюки Санада («Сегун»)
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Таданобу Асано («Сегун»)
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Гари Олдман («Медленные лошади»)
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Эдди Редмэйн («День Шакала»)
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Джефф Бриджес («Старик»)
Когда будет SAG Awards — 2025
Церемония награждения SAG Awards пройдет в ночь с 23 на 24 февраля.