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SAG Awards 2025: номинанты и дата церемонии награждения — Юра Борисов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:00

2 мин.

Объявлены номинанты на премию SAG Awards — 2025

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
Фото Кадр из фильма «Злая: Сказка о ведьме запада», реж. Джон М. Чу / Universal Pictures
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Стали известны номинанты на премию SAG Awards, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы ушедшего года.

В числе наиболее отмеченных работ среди полнометражных проектов — «Эмилия Перес», байопик о Бобе Дилане и первая часть киномюзикла «Злая».

Среди сериалов по несколько номинаций получили «Хитрости», «Сегун», «Пингвин», «Медленные лошади», «Дипломатка» и другие.

Список основных номинаций

Лучший актерский состав

  • «Анора»

  • «Конклав»

  • «Эмилия Перес»

  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

  • «Боб Дилан: Никому не известный»

Лучшая женская роль в фильме

  • Деми Мур («Субстанция»)

  • Майки Мэдисон («Анора»)

  • Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)

  • Памела Андерсон («Шоугерл»)

  • Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)

Лучшая мужская роль в фильме

  • Эдриан Броуди («Бруталист»)

  • Дэниэл Крейг («Квир»)

  • Рэйф Файнс («Конклав»)

  • Колман Доминго («Синг Синг»)

  • Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)

Лучшая женская роль второго плана в фильме

  • Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)

  • Джейми Ли Кертис («Шоугерл»)

  • Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»)

  • Даниэль Дедуайлер («Уроки фортепиано»)

  • Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

  • Джонатан Бэйли («Злая: Сказка о ведьме запада»)

  • Юра Борисов («Анора»)

  • Киран Калкин («Настоящая боль»)

  • Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)

  • Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Юра Борисов номинирован на&nbsp;премию Гильдии киноактеров США. Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Кери Расселл («Дипломатка»)

  • Эллисон Дженни («Дипломатка»)

  • Анна Саваи («Сегун»)

  • Кэти Бейтс («Мэтлок»)

  • Никола Кохлан («Бриджертоны»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

  • Хироюки Санада («Сегун»)

  • Таданобу Асано («Сегун»)

  • Гари Олдман («Медленные лошади»)

  • Эдди Редмэйн («День Шакала»)

  • Джефф Бриджес («Старик»)

Когда будет SAG Awards — 2025

Церемония награждения SAG Awards пройдет в ночь с 23 на 24 февраля.

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