Объявлены номинанты на премию SAG Awards — 2025

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Стали известны номинанты на премию SAG Awards, которая присуждается Гильдией актеров США за фильмы и сериалы ушедшего года.

В числе наиболее отмеченных работ среди полнометражных проектов — «Эмилия Перес», байопик о Бобе Дилане и первая часть киномюзикла «Злая».

Среди сериалов по несколько номинаций получили «Хитрости», «Сегун», «Пингвин», «Медленные лошади», «Дипломатка» и другие.

Список основных номинаций

Лучший актерский состав

«Анора»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Боб Дилан: Никому не известный»

Лучшая женская роль в фильме

Деми Мур («Субстанция»)

Майки Мэдисон («Анора»)

Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»)

Памела Андерсон («Шоугерл»)

Карла София Гаскон («Эмилия Перес»)

Лучшая мужская роль в фильме

Эдриан Броуди («Бруталист»)

Дэниэл Крейг («Квир»)

Рэйф Файнс («Конклав»)

Колман Доминго («Синг Синг»)

Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»)

Лучшая женская роль второго плана в фильме

Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»)

Джейми Ли Кертис («Шоугерл»)

Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»)

Даниэль Дедуайлер («Уроки фортепиано»)

Зои Салдана («Эмилия Перес»)

Лучшая мужская роль второго плана в фильме

Джонатан Бэйли («Злая: Сказка о ведьме запада»)

Юра Борисов («Анора»)

Киран Калкин («Настоящая боль»)

Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»)

Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»)

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Кери Расселл («Дипломатка»)

Эллисон Дженни («Дипломатка»)

Анна Саваи («Сегун»)

Кэти Бейтс («Мэтлок»)

Никола Кохлан («Бриджертоны»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Хироюки Санада («Сегун»)

Таданобу Асано («Сегун»)

Гари Олдман («Медленные лошади»)

Эдди Редмэйн («День Шакала»)

Джефф Бриджес («Старик»)

Когда будет SAG Awards — 2025

Церемония награждения SAG Awards пройдет в ночь с 23 на 24 февраля.