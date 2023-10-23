SAG-AFTRA запретила актерам наряжаться в персонажей кино и сериалов на Хэллоуин

Альянс продюсеров кино и телевидения еще не пришел к соглашению с Гильдией актеров США. Забастовка продолжается, и следующий шаг со стороны SAG-AFTRA — запретить актерам наряжаться в персонажей кино и сериалов на Хэллоуин.

Если вдруг кто-то ожидал увидеть воссозданный танец Уэнсдэй, парный Барбенгеймер-костюм или косплей персонажей других популярных проектов, то это маловероятно.

Конечно, актеры могут примерить все эти образы, но не публиковать в них фотографии: это будет считаться продвижением контента от студий и стримингов, что в период забастовки запрещено.

Актерам остается выбирать для Хэллоуина максимально нейтральные образы этого праздника: зомби, пауков, привидений. Еще SAG-AFTRA допускает возможность косплея персонажей анимационных картин. Кроме того, артисты могут примерить образы героев проектов независимых студий, съемки которых сейчас не остановлены.