Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

SAG-AFTRA запретила актерам наряжаться в персонажей кино и сериалов на Хэллоуин

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Альянс продюсеров кино и телевидения еще не пришел к соглашению с Гильдией актеров США. Забастовка продолжается, и следующий шаг со стороны SAG-AFTRA — запретить актерам наряжаться в персонажей кино и сериалов на Хэллоуин.

Если вдруг кто-то ожидал увидеть воссозданный танец Уэнсдэй, парный Барбенгеймер-костюм или косплей персонажей других популярных проектов, то это маловероятно.

Конечно, актеры могут примерить все эти образы, но не публиковать в них фотографии: это будет считаться продвижением контента от студий и стримингов, что в период забастовки запрещено.

Актерам остается выбирать для Хэллоуина максимально нейтральные образы этого праздника: зомби, пауков, привидений. Еще SAG-AFTRA допускает возможность косплея персонажей анимационных картин. Кроме того, артисты могут примерить образы героев проектов независимых студий, съемки которых сейчас не остановлены.

2
1
Читайте также
Сосед семьи Стаса Намина рассказал об убившем своих родственников Романе
Сладкий яд: российских летчиков в Армавире попытались отравить тортом
Глава Бурятии обвинил в расизме экс-посла Израиля
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 2
Новый сезон шоу «Суперниндзя» стартовал. Премьерная серия
«Барселона» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сельта» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
«Аль-Наср» — «Дамак»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Мальорка»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ванесса Кирби рассказывает о роли Жозефины в новом видео о создании фильма «Наполеон»

Дочь Доктора, Морские дьяволы и шоураннеры «Доктора Кто» в новых видео, приуроченных к выходу спецвыпусков сериала
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости