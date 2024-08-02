Вышел трейлер байопика «Рыжий»
Премьера фильма «Рыжий» состоится в сентябре
Кинокомпания Пионер опубликовала трейлер фильма Семена Серзина «Рыжий». Сценарий проекта написал Савва Минаев. Байопик расскажет о жизненном пути поэта и геофизика Бориса Рыжего.
В картине снялись Евгений Алехин, Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук, Олег Рязанцев, Евгений Санников, Захар Карякин, Михаил Самочко, Тамара Зимина и Олег Васильков.
Премьера фильма «Рыжий» пройдет 12 сентября.
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