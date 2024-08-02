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Рыжий 2024: трейлер и дата выхода, о чем фильм — Борис Рыжий
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:55

0 мин.

Вышел трейлер байопика «Рыжий»

Премьера фильма «Рыжий» состоится в сентябре
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Рыжий»
Фото Кадр из фильма «Рыжий»
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Кинокомпания Пионер опубликовала трейлер фильма Семена Серзина «Рыжий». Сценарий проекта написал Савва Минаев. Байопик расскажет о жизненном пути поэта и геофизика Бориса Рыжего.

В картине снялись Евгений Алехин, Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук, Олег Рязанцев, Евгений Санников, Захар Карякин, Михаил Самочко, Тамара Зимина и Олег Васильков.

Премьера фильма «Рыжий» пройдет 12 сентября.

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