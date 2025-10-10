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Рыцарь Семи королевств сериал: тизер-трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

10 октября 2025, 12:20

1 мин.

Вышел первый тизер-трейлер «Рыцаря Семи королевств»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Рыцарь семи королевств», реж. Оуэн Харрис, Сара Адина Смит, HBO, Max
Фото Кадр из сериала «Рыцарь семи королевств», реж. Оуэн Харрис, Сара Адина Смит, HBO, Max

HBO Max опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Приквел «Игры престолов» рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, идущих на опасные подвиги.

Кто снялся в сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

В проекте снялись Финн Беннетт, Дэниэл Ингс, Сэм Спруэлл, Берти Карвел, Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Генри Эштон, Эдвард Эшли, Шон Томас и Дэниэл Уэбб.

Тизер-трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Когда выйдет сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» запланирована на 18 января 2026 года.

Рыцарь семи королевств&nbsp;&mdash; приквел Игры престолов: что известно о&nbsp;сериале.«Рыцарь семи королевств»: что известно о новом сериале-приквеле «Игры престолов»

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