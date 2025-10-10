Вышел первый тизер-трейлер «Рыцаря Семи королевств»

HBO Max опубликовал первый тизер-трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Приквел «Игры престолов» рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, идущих на опасные подвиги.

Кто снялся в сериале «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

В проекте снялись Финн Беннетт, Дэниэл Ингс, Сэм Спруэлл, Берти Карвел, Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Генри Эштон, Эдвард Эшли, Шон Томас и Дэниэл Уэбб.

Тизер-трейлер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Когда выйдет сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» запланирована на 18 января 2026 года.