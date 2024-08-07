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Рыцарь Семи Королевств Межевой рыцарь сериал 2025: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:55

0 мин.

Max показал первый тизер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
Фото Кадр из сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь»
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Max опубликовал первый тизер сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Спин-офф «Игры престолов» рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эгге, идущих на опасные подвиги.

В проекте снялись Финн Беннетт, Питер Клэффи, Декстер Сол Анселл, Дэниэл Ингс, Сэм Спруэлл, Берти Карвел и Тэнзин Кроуфорд.

В первый сезон «Рыцаря Семи Королевств» войдет шесть эпизодов. Премьера сериала запланирована на 2025 год.

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