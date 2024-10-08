Премьера музыкального байопика «Руки вверх!» состоится 10 октября
10 октября в российских кинотеатрах стартуют показы музыкального байопика «Руки вверх!» о творческом пути одноименной группы.
Режиссером проекта выступил Аскар Узабаев, известный по работе над драмой «Счастье» о противостоянии домашнему насилию и комедией «Теща» с Ларисой Гузеевой, рассказывающей о женщине, конфликтующей со своим зятем.
В фильме «Руки вверх!» снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артем Осипов, Федор Лавров, Валентина Ляпина, Энджел Жуков, Регина Бурд и Анастасия Кувшинова.
Трейлер фильма «Руки вверх!»
Последние новости
6 ноя 18:30
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже