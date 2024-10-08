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Руки вверх фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

8 октября, 16:45

1 мин.

Премьера музыкального байопика «Руки вверх!» состоится 10 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Руки вверх!»
Фото Кадр из фильма «Руки вверх!»
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10 октября в российских кинотеатрах стартуют показы музыкального байопика «Руки вверх!» о творческом пути одноименной группы.

Режиссером проекта выступил Аскар Узабаев, известный по работе над драмой «Счастье» о противостоянии домашнему насилию и комедией «Теща» с Ларисой Гузеевой, рассказывающей о женщине, конфликтующей со своим зятем.

В фильме «Руки вверх!» снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артем Осипов, Федор Лавров, Валентина Ляпина, Энджел Жуков, Регина Бурд и Анастасия Кувшинова.

Трейлер фильма «Руки вверх!»

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