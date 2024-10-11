Кто снялся в фильме «Руки Вверх!»
10 октября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Руки Вверх!». Музыкальный блокбастер Аскара Узабаева повествует о творческом пути одной из самых известных российских поп-групп. Рассказали, кто снялся в проекте.
Актеры и персонажи фильма «Руки Вверх!»
- Влад Прохоров — Сергей Жуков в молодости;
-
Энджел Жуков — Сергей Жуков в юности;
-
Олег Алмазов — папа Сергея Жукова;
-
Илья Русь — Алексей Потехин в молодости;
-
Анна Котова — директор группы;
-
Наталия Поборцева — Ира Томилова в молодости;
-
Евгений Ковалюк — Евгений, организатор концерта;
-
Анжелика Легостаева — журналистка;
-
Зарина Бахтиева — журналистка;
-
Андрей Гнып — охранник;
-
Валерий Борисов — бандит;
-
Екатерина Рыженкова — фанатка;
-
Михаил Коновалов — пациент психиатрической больницы;
-
Анастасия Светличная — танцовщица;
-
Анатолий Шевелев — ведущий фестиваля;
-
Александер Васаби — ведущий музыкального канала.