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Руки Вверх фильм 2024: актеры и персонажи — кто снялся
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:45

1 мин.

Кто снялся в фильме «Руки Вверх!»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Руки Вверх»
Фото Кадр из фильма «Руки Вверх»
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10 октября в российских кинотеатрах стартовали показы фильма «Руки Вверх!». Музыкальный блокбастер Аскара Узабаева повествует о творческом пути одной из самых известных российских поп-групп. Рассказали, кто снялся в проекте.

Актеры и персонажи фильма «Руки Вверх!»

  • Влад Прохоров — Сергей Жуков в молодости;

  • Энджел Жуков — Сергей Жуков в юности;

  • Олег Алмазов — папа Сергея Жукова;

  • Илья Русь — Алексей Потехин в молодости;

  • Анна Котова — директор группы;

  • Наталия Поборцева — Ира Томилова в молодости;

  • Евгений Ковалюк — Евгений, организатор концерта;

  • Анжелика Легостаева — журналистка;

  • Зарина Бахтиева — журналистка;

  • Андрей Гнып — охранник;

  • Валерий Борисов — бандит;

  • Екатерина Рыженкова — фанатка;

  • Михаил Коновалов — пациент психиатрической больницы;

  • Анастасия Светличная — танцовщица;

  • Анатолий Шевелев — ведущий фестиваля;

  • Александер Васаби — ведущий музыкального канала.

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