Сериал «Родители родителей» выйдет 17 сентября

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17 сентября на START и Okko пройдет премьера сериала «Родители родителей» Александра Жигалкина («Папины дочки. Новые»). Проект сосредоточен на семье Соколовых, которая пытается ужиться под одной крышей.

В сериале снялись Александр Самойленко, Мария Порошина, Александр Самойленко мл., Анастасия Крылова, Артем Башенин, Никита Митасов, Ангелина Поплавская, Александр Жигалкин, Борис Дейков и Алина Дулова.