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Родители родителей сериал 2024: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 19:00

0 мин.

Сериал «Родители родителей» выйдет 17 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Родители родителей»
Фото Кадр из сериала «Родители родителей»
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17 сентября на START и Okko пройдет премьера сериала «Родители родителей» Александра Жигалкина («Папины дочки. Новые»). Проект сосредоточен на семье Соколовых, которая пытается ужиться под одной крышей.

В сериале снялись Александр Самойленко, Мария Порошина, Александр Самойленко мл., Анастасия Крылова, Артем Башенин, Никита Митасов, Ангелина Поплавская, Александр Жигалкин, Борис Дейков и Алина Дулова.

Трейлер сериала «Родители родителей»

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