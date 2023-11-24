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Роберт Паттинсон рассказал, что перестает чувствовать связь со своими фильмами после завершения работы
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Роберт Паттинсон рассказал, что перестает чувствовать связь со своими фильмами после завершения работы

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Фото Кадр из фильма «Бэтмен»
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В интервью со своим коллегой по фильму «Бэтмен» Барри Кеоганом (в картине Мэтта Ривза он перевоплотился в одну из самых впечатляющих версий Джокера) для журнала Wonderland Роберт Паттинсон рассказал, что перестает чувствовать связь со своими проектами после их завершения: «Ты продолжаешь чувствовать связь с фильмом после завершения работы над ним? Раньше мне было очень тяжело наблюдать за собой, но теперь, когда проект заканчивается, я просто перестаю чувствовать с ним связь».

Актер добавил, что не имеет в виду оторванность в плохом смысле: «Я знаю, что когда начну заниматься следующим проектом, то буду ощущать, что не могу вспомнить, как все делать. Приятно каждый раз подходить к работе с позиции любителя, думая: «Это огромная гора, на которую нужно подняться»».

Ранее Роберт Паттинсон рассказал о своем главном страхе в работе, а режиссер «Сумерек» вспоминала, почему актера не хотели брать на роль Эдварда.

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