Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в будущих «Мстителях»

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Роберт Дауни-младший возвращается в киновселенную Marvel в роли суперзлодея Доктора Дума. Актер появится в картине братьев Руссо «Мстители: Судный день». Также Дауни-младший сыграет в фильме «Мстители: Секретные войны».

Недавно актер говорил, что готов стать частью новых проектов MCU, однако поклонники предполагали, что речь идет о возвращении Тони Старка.

«Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в 2026 и 2027 годах.