Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Роберт Дауни младший — Доктор Дум: Мстители и возвращение в Marvel
Фильмы и сериалы

Сегодня, 09:20

1 мин.

Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в будущих «Мстителях»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Мстители»
Фото Кадр из фильма «Мстители»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Роберт Дауни-младший возвращается в киновселенную Marvel в роли суперзлодея Доктора Дума. Актер появится в картине братьев Руссо «Мстители: Судный день». Также Дауни-младший сыграет в фильме «Мстители: Секретные войны».

Недавно актер говорил, что готов стать частью новых проектов MCU, однако поклонники предполагали, что речь идет о возвращении Тони Старка.

«Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в 2026 и 2027 годах.

Хронология Марвел. Хронология Marvel: в какой последовательности смотреть фильмы и сериалы киновселенной

Фильмы
0
Новости холдинга
Украинские СМИ сообщили о масштабном пожаре в Николаеве
85 млн рублей для Кузнецова, молчание Гусева, мощная закупка «Барыса». Главные трансферы и слухи недели в КХЛ
Милей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле
Глава МИД Израиля Кац пригрозил Эрдогану повторением участи Саддама Хусейна
Читайте далее
Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»
Следующий материал
Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Откройте глаза на свое будущее

Последние новости
09:30
Что показали в 7 серии 2 сезона «Дома Дракона»
26 июл 19:35
2 сезон сериала «Шахмаран» выйдет 8 августа
26 июл 18:30
START показал тизер-трейлер сериала «Последний богатырь. Наследие»
26 июл 17:25
Вышел отрывок из ремейка «Ворона» с Биллом Скарсгардом
26 июл 17:00
Глава Marvel Studios Кевин Файги получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде