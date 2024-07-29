Роберт Дауни-младший сыграет Доктора Дума в будущих «Мстителях»
Роберт Дауни-младший возвращается в киновселенную Marvel в роли суперзлодея Доктора Дума. Актер появится в картине братьев Руссо «Мстители: Судный день». Также Дауни-младший сыграет в фильме «Мстители: Секретные войны».
Недавно актер говорил, что готов стать частью новых проектов MCU, однако поклонники предполагали, что речь идет о возвращении Тони Старка.
«Мстители: Судный день» и «Мстители: Секретные войны» выйдут в 2026 и 2027 годах.
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26 июл 19:35
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