Хоррор «Ритуал» с Аль Пачино вышел в российский прокат

26 июня в российский прокат вышла картина Дэвида Миделла («Убийство Кеннета Чемберлена») «Ритуал». По сюжету два священника стремятся преодолеть разногласия ради проведения серии обрядов экзорцизма, которые, по их мнению, помогут изгнать из женщины нечистую силу.

Кто снялся в фильме «Ритуал»

В картине снялись Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Коуэн, Патрик Фабиан, Патриша Хитон, Мария Камила Джиральдо, Медоу Уильямс, Энрико Натале и Ричи Монтгомери.