Ритуал фильм 2025: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

27 июня, 16:30

1 мин.

Хоррор «Ритуал» с Аль Пачино вышел в российский прокат

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ритуал», реж. Дэвид Миделл, BondIt Media Capital, Baweja Studios, XYZ Films
Фото Кадр из фильма «Ритуал», реж. Дэвид Миделл, BondIt Media Capital, Baweja Studios, XYZ Films

26 июня в российский прокат вышла картина Дэвида Миделла («Убийство Кеннета Чемберлена») «Ритуал». По сюжету два священника стремятся преодолеть разногласия ради проведения серии обрядов экзорцизма, которые, по их мнению, помогут изгнать из женщины нечистую силу.

Кто снялся в фильме «Ритуал»

В картине снялись Аль Пачино, Дэн Стивенс, Эшли Грин, Эбигейл Коуэн, Патрик Фабиан, Патриша Хитон, Мария Камила Джиральдо, Медоу Уильямс, Энрико Натале и Ричи Монтгомери.

Трейлер фильма «Ритуал»

13 самых ожидаемых фильмов ужасов 2025 года.

Фильмы
Начались съемки 4-го сезона сериала «Извне»

  • Bache Gabrielsen

    Пишут критики, что хрень редкостная.

    27.06.2025

    Начались съемки 4-го сезона сериала «Извне»

