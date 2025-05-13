Дата выхода 8-го сезона «Рика и Морти»: расписание релиза эпизодов
25 мая стартует восьмой сезон «Рика и Морти». Анимационный проект рассказывает о безумном ученом Рике Санчесе и его внуке Морти Смите, путешествующих по галактике в поисках приключений.
Трейлер 8-го сезона «Рика и Морти»
Расписание релиза эпизодов 8-го сезона «Рика и Морти»
|1 серия
|25 мая
|2 серия
|1 июня
|3 серия
|2 июня
|4 серия
|15 июня
|5 серия
|22 июня
|6 серия
|29 июня
|7 серия
|6 июля
|8 серия
|13 июля
|9 серия
|20 июля
|10 серия
|27 июля
Последние новости