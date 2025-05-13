Дата выхода 8-го сезона «Рика и Морти»: расписание релиза эпизодов

25 мая стартует восьмой сезон «Рика и Морти». Анимационный проект рассказывает о безумном ученом Рике Санчесе и его внуке Морти Смите, путешествующих по галактике в поисках приключений.

Трейлер 8-го сезона «Рика и Морти»



Расписание релиза эпизодов 8-го сезона «Рика и Морти»