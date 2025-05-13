Стиль жизни
Рик и Морти сериал 8 сезон: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

13 мая, 18:35

1 мин.

Дата выхода 8-го сезона «Рика и Морти»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Рик и Морти», реж. Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Джейкоб Хэйр и др., Adult Swim
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти», реж. Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Джейкоб Хэйр и др., Adult Swim

25 мая стартует восьмой сезон «Рика и Морти». Анимационный проект рассказывает о безумном ученом Рике Санчесе и его внуке Морти Смите, путешествующих по галактике в поисках приключений.

Рик и&nbsp;Морти, 8 сезон, Adult Swim, мультсериал.«Приключение на 20 минут!»: что известно о 8-м сезоне «Рика и Морти»

Трейлер 8-го сезона «Рика и Морти»


Расписание релиза эпизодов 8-го сезона «Рика и Морти»

1 серия 25 мая
2 серия 1 июня
3 серия 2 июня
4 серия 15 июня
5 серия 22 июня
6 серия 29 июня
7 серия 6 июля
8 серия 13 июля
9 серия 20 июля
10 серия 27 июля
Рик и&nbsp;Морти, 7 сезон.Мультсериал «Рик и Морти» продлили еще на два сезона

Мультфильмы
Сериалы
