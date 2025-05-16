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Рик и Морти 8 сезон сериал: новый трейлер — когда выйдет
Фильмы и сериалы

16 мая 2025, 13:55

1 мин.

Вышел новый трейлер 8-го сезона «Рика и Морти»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Рик и Морти», реж. Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Джейкоб Хэйр и др., Adult Swim
Фото Кадр из сериала «Рик и Морти», реж. Уэсли Арчер, Пит Мишелс, Джейкоб Хэйр и др., Adult Swim

Adult Swim опубликовал новый трейлер восьмого сезона «Рика и Морти». Анимационный проект рассказывает о безумном ученом Рике Санчесе и его внуке Морти Смите, путешествующих по галактике.

Рик и&nbsp;Морти, 8 сезон, Adult Swim, мультсериал.«Приключение на 20 минут!»: что известно о 8-м сезоне «Рика и Морти»

В восьмой сезон «Рика и Морти» войдет 10 эпизодов. Проект уже продлен до 12 сезона и будет выходить ориентировочно до 2029 года.

Трейлер 8-го сезона «Рика и Морти»

Когда выйдет 8-й сезон «Рика и Морти»

Премьера восьмого сезона «Рика и Морти» пройдет 25 мая.

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