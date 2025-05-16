Вышел новый трейлер 8-го сезона «Рика и Морти»

Adult Swim опубликовал новый трейлер восьмого сезона «Рика и Морти». Анимационный проект рассказывает о безумном ученом Рике Санчесе и его внуке Морти Смите, путешествующих по галактике.

В восьмой сезон «Рика и Морти» войдет 10 эпизодов. Проект уже продлен до 12 сезона и будет выходить ориентировочно до 2029 года.

Трейлер 8-го сезона «Рика и Морти»



Когда выйдет 8-й сезон «Рика и Морти»

Премьера восьмого сезона «Рика и Морти» пройдет 25 мая.