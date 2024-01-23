Новый сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году
По «Рику и Морти» выпустят аниме в 2024 году
Продолжения приключений безумного ученого Рика Санчеса и его внука Морти Смита придется подождать: восьмой сезон «Рика и Морти» выйдет в 2025 году. Работа над ним приостанавливалась из-за забастовок голливудских сценаристов и актеров, повлиявших на всю индустрию.
«Мне стыдно, и мое сердце разбито». Создатель «Рика и Морти» прокомментировал увольнение Джастина Ройланда
Седьмой сезон «Рика и Морти» стартовал неровно из-за увольнения Джастина Ройланда. Он один из создателей проекта, также Ройланд озвучивал главных и некоторых второстепенных персонажей мультсериала. Но к финалу сезон выровнялся.
Впрочем, для тех, кто не может ждать, в этом году по «Рику и Морти» выпустят аниме. Adult Swim представил первый тизер.
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