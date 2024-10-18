Мультсериал «Рик и Морти» продлили еще на два сезона

Издание Variety сообщило, что мультсериал «Рик и Морти» продлен сразу на два сезона вперед. На данный момент проект включает в себя семь сезонов, а премьера восьмого запланирована на следующий год.

В 2023 году «Рика и Морти» продлили до 10-го сезона, а теперь стало известно, что у анимационного проекта будут еще и 11-й и 12-й сезоны. Это значит, что шоу продолжит выходить как минимум до 2029 года.

«С первого сезона «Рик и Морти» установил новый стандарт во взрослой анимации и не собирается останавливаться», — заявил президент Adult Swim Майкл Оуилин.

Ранее Adult Swim уволила одного из создателей проекта Джастина Ройланда. Ройланд отвечал за сценарий, озвучку главных героев и некоторых второстепенных персонажей проекта.