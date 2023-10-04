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Ридли Скотт сравнил создание «Наполеона» со сборкой LEGO

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Наполеон».

Приближается премьера байопика Ридли Скотта «Наполеон», поэтому в преддверии релиза режиссер рассказал о создании фильма.

В интервью Entertainment Weekly Скотт назвал «Наполеона» одним из самых сложных проектов, над которым ему когда-либо приходилось работать: «Такие фильмы можно сравнить с восхождением на гору... С земли вершина кажется очень далекой. Но, когда вместе со своими коллегами поднимаешься туда, пытаясь собрать этот до смешного сложный набор LEGO, иногда детали не подходят друг другу, а вы уже находитесь на высоте 20 000 футов».

Режиссер добавил, что, несмотря ни на что, съемки фильма — непрерывный ежедневный процесс, который ему нравится.

Премьера фильма «Наполеон» пройдет 22 ноября. Главные роли в картине сыграли Хоакин Феникс и Ванесса Кирби.

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