Ридли Скотт хочет выпустить расширенную версию «Наполеона» на 4,5 часа

В разговоре с изданием Empire прославленный режиссер упомянул, что имеет в запасе второй вариант грядущей исторической драмы. Речь идет о расширенной версии фильма «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли. В ноябре в мировой прокат выйдет кинотеатральная версия, хронометраж которой составит 158 минут, однако Ридли Скотт смонтировал еще один вариант длительностью 270 минут.

Сам кинематографист назвал расширенную версию «фантастической». В ней больше внимания уделено Жозефине, в частности ее жизни до знакомства с французским императором. Скотт надеется, что компания Apple, профинансировавшая съемки, поможет ему с релизом масштабного проекта.