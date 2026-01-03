Режиссеры назвали свои любимые фильмы 2025 года

Издание Variety опубликовало большой материал, в котором известные режиссеры рассказали о своих любимых фильмах 2025 года. Среди выбранных картин — «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, «Злая. Часть 2» Джона М. Чу и «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

Лучшие фильмы 2025 года по мнению режиссеров

Майкл Манн — «Аватар: Пламя и пепел»

«Как и в случае с биоразнообразием Пандоры, Джим создал различные культуры, которые отличаются подлинностью. Исходя из тезиса о существовании стандартных моделей в разнообразных человеческих культурах, Кэмерон применил принципы структуры при создании народов Пандоры с эрудицией антрополога. У каждого из них есть свои ритуалы, системы ценностей и симпатическая магия, с помощью которой они взаимодействуют с природой», — написал о фильме режиссер «Последнего из могикан».

Яница Браво — «Все, что от тебя осталось»

«Фильм отправляет зрителя в путешествие, чтобы определить и переосмыслить, что может представлять собой дом», — считает режиссер сериалов «Атланта» и «Медведь».

Тейлор Хэкфорд — «Голубая луна» и «Новая волна»

« Большинство режиссеров достигают переломного момента в своей карьере, когда создают фильм, который позволяет им претендовать на «Оскар». В этом году Ричард Линклейтер сделал это дважды », — написал режиссер «Адвоката дьявола».

Хулио Торрес — «Бугония»

«Йоргос намеренно держит зрителя в неведении на протяжении большей части фильма, и тем самым окрашивает картину тревожной паранойей своих персонажей», — уверен режиссер «Призраков».

Барри Левинсон — «Провод мертвеца»

«Гас Ван Сент, как всегда, берет жанр и переворачивает его с ног на голову», — написал о фильме режиссер «Человека дождя».

Селин Сон — «Элла Маккей»

«Я мгновенно влюбилась в кино Джеймса (Джеймс Л. Брукс — режиссер «Эллы Маккей, — Прим. ред.). Я видела все, к чему он когда-либо прикасался, и всегда черпаю вдохновение из его фильмов», — призналась режиссер «Материалистки».

Кеннет Лонерган — «Секретный агент»

«Странное и смелое признание в любви к обычным людям, для которых стремление жить обычной жизнью означает опасность, тревогу и постоянную бдительность по отношению к ловушкам, поджидающим их повсюду — за каждой дверью, за каждым углом, на работе, дома и на другом конце каждого телефонного звонка. Но это все равно признание в любви», — написал режиссер «Манчестера у моря».

Пол Томас Андерсон — «Сентиментальная ценность»

«Если вам нравится безупречная игра актеров — этот фильм для вас», — считает режиссер «Битвы за битвой».

Барри Дженкинс — «Голос Хинд Раджаб»

«В этом фильме Каутер Бен Ханья использовала кинематограф как древнюю форму плача», — отметил режиссер фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

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