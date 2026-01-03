Режиссеры назвали свои любимые фильмы 2025 года
Издание Variety опубликовало большой материал, в котором известные режиссеры рассказали о своих любимых фильмах 2025 года. Среди выбранных картин — «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона, «Злая. Часть 2» Джона М. Чу и «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.
Лучшие фильмы 2025 года по мнению режиссеров
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Майкл Манн — «Аватар: Пламя и пепел»
«Как и в случае с биоразнообразием Пандоры, Джим создал различные культуры, которые отличаются подлинностью. Исходя из тезиса о существовании стандартных моделей в разнообразных человеческих культурах, Кэмерон применил принципы структуры при создании народов Пандоры с эрудицией антрополога. У каждого из них есть свои ритуалы, системы ценностей и симпатическая магия, с помощью которой они взаимодействуют с природой», — написал о фильме режиссер «Последнего из могикан».
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Яница Браво — «Все, что от тебя осталось»
«Фильм отправляет зрителя в путешествие, чтобы определить и переосмыслить, что может представлять собой дом», — считает режиссер сериалов «Атланта» и «Медведь».
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Тейлор Хэкфорд — «Голубая луна» и «Новая волна»
«Большинство режиссеров достигают переломного момента в своей карьере, когда создают фильм, который позволяет им претендовать на «Оскар». В этом году Ричард Линклейтер сделал это дважды», — написал режиссер «Адвоката дьявола».
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Хулио Торрес — «Бугония»
«Йоргос намеренно держит зрителя в неведении на протяжении большей части фильма, и тем самым окрашивает картину тревожной паранойей своих персонажей», — уверен режиссер «Призраков».
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Барри Левинсон — «Провод мертвеца»
«Гас Ван Сент, как всегда, берет жанр и переворачивает его с ног на голову», — написал о фильме режиссер «Человека дождя».
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Селин Сон — «Элла Маккей»
«Я мгновенно влюбилась в кино Джеймса (Джеймс Л. Брукс — режиссер «Эллы Маккей, — Прим. ред.). Я видела все, к чему он когда-либо прикасался, и всегда черпаю вдохновение из его фильмов», — призналась режиссер «Материалистки».
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Кеннет Лонерган — «Секретный агент»
«Странное и смелое признание в любви к обычным людям, для которых стремление жить обычной жизнью означает опасность, тревогу и постоянную бдительность по отношению к ловушкам, поджидающим их повсюду — за каждой дверью, за каждым углом, на работе, дома и на другом конце каждого телефонного звонка. Но это все равно признание в любви», — написал режиссер «Манчестера у моря».
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Пол Томас Андерсон — «Сентиментальная ценность»
«Если вам нравится безупречная игра актеров — этот фильм для вас», — считает режиссер «Битвы за битвой».
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Барри Дженкинс — «Голос Хинд Раджаб»
«В этом фильме Каутер Бен Ханья использовала кинематограф как древнюю форму плача», — отметил режиссер фильма «Если Бил-стрит могла бы заговорить».
Какие еще фильмы назвали режиссеры
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Рамин Бахрани — «Простая случайность»;
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Эмбет Дэвидц — «Завещание Анны Ли»;
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Джеймс Л. Брукс — «Материалистка»;
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Майк Уайт — «Битва за битвой»;
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Дэн Гилрой — «F1»;
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Пол Шредер — «Спрингстин. Избавь меня от небытия»;
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Джей Джей Абрамс — «Злая. Часть 2»;
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Уильям Олдройд — «Гедда»;
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Дэвид Лоури — «Метод исключения»;
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Майкл Шеннон — «Нюрнберг»;
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Эллисон Андерс — «Сират»;
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Ли Дэниелс — «Мелодия их мечты»;
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Джесси Айзенберг — «Прости, детка»;
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Джеймс Мэнголд — «Сны поездов»;
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Карин Кусама — «Достать ножи: Воскрешение покойника».