Режиссер «Сумерек» высказалась о новой экранизации романов Стефани Майер

Кэтрин Хардвик, режиссер «Сумерек» поделилась мнением об экранизации истории Беллы и Эдварда в виде сериала. «Я думаю, что это интересно. Мы видим, что это вечная история, которая привлекает людей. Например, пользователи TikTok любят ее», — заявила Хардвик.

Идея снять сериал по «Сумеркам» пришла студии Lionsgate Television, которая сейчас находится на этапе поисков сценариста. В отличие от режиссера Кэтрин Хардвик и автора романов Стефани Майер, поклонники оригинального фильма отнеслись к задумке скептически.