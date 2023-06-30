Режиссер «Сумерек» высказалась о новой экранизации романов Стефани Майер
Кэтрин Хардвик, режиссер «Сумерек» поделилась мнением об экранизации истории Беллы и Эдварда в виде сериала. «Я думаю, что это интересно. Мы видим, что это вечная история, которая привлекает людей. Например, пользователи TikTok любят ее», — заявила Хардвик.
Идея снять сериал по «Сумеркам» пришла студии Lionsgate Television, которая сейчас находится на этапе поисков сценариста. В отличие от режиссера Кэтрин Хардвик и автора романов Стефани Майер, поклонники оригинального фильма отнеслись к задумке скептически.
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