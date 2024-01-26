Режиссер «Солтберна» прокомментировала интернет-популярность своей картины

В интервью IndieWire режиссер фильма «Солтберн» Эмиральд Феннел на вопрос о том, как она относится к интернет-популярности своей картины, ответила: «Лучше всего на свете».

Картина о классовом неравенстве оценили не все критики, зато зрителям фильм пришелся по душе. «Солтберн» обрел огромную популярность в соцсетях (в частности, в TikTok), став культурным феноменом.

Например, в конце фильма главный герой танцует под трек Murder on the Dancefloor, и многие пользователи соцсетей попытались повторить этот нестандартный перформанс. По большей части в ироничном стиле, ведь не у каждого под рукой найдется поместье, просторы которого кажутся бесконечными.

Поклонники Джейкоба Элорди даже создали свечу под названием «Вода для ванной от Джейкоба Элорди», что тоже отсылает к одной из сцен фильма.