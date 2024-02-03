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Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников рассказал о драках, в которых участвовал
Фильмы и сериалы

3 февраля, 22:30

1 мин.

Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников рассказал подробности о драках, в которых участвовал

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Интервью Жоры Крыжовникова.
Жора Крыжовников.
Фото Что посмотреть / YouTube
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В недавнем интервью режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников рассуждал об агрессивной природе поведения главных героев проекта. С точки зрения постановщика, люди до конца не знают, на что способны.

«Мы не знаем до конца себя. Когда я был молодым чуваком, я один раз сбежал из драки, а в другой раз, когда бы стоило сбежать, я не сбежал. У меня есть две истории практически в одной и той же экстремальной ситуации нападения внешних сил превосходящего соперника. Я один раз убежал, а другой раз остался: мне сломали челюсть, и я оказался в больнице», — поделился режиссер.

Жора Крыжовников добавил, что в подобных обстоятельствах существует много аспектов, которые люди не учитывают, и нельзя предугадать собственную реакцию на острою ситуацию до тех пор, пока она не случится: «Ситуация проявляет человека».

Ранее режиссер поделился планами относительно продолжения «Слова пацана».

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