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Сегодня, 20:15

Режиссер «Марвелов» ответила на критику своей работы над фильмом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из сериала «Марвелы».

В недавнем большом материале Variety, посвященному проблемам MCU, среди прочих релизов студии был упомянут фильм «Марвелы» («Капитан Марвел 2»). Аналитики пророчат картине не самые впечатляющие кассовые сборы, а инсайдеры рассказали о проблемах на съемочной площадке: в частности о том, что режиссер «Марвелов» Ниа Дакоста покинула проект за несколько месяцев до его завершения.

В интервью Jake's Takes постановщица объяснила, что ей пришлось так поступить из-за нескольких переносов релиза фильма: «Дата премьеры переносилась четыре раза, поэтому двухлетний процесс, которому я была глубоко привержена, растянулся на три с половиной года».

Ниа Дакоста добавила, что у нее были связанные с другим проектом обязательства, которые она не могла нарушить. Ситуация с «Марвелами», по мнению режиссера, может восприниматься фандомом излишне драматично, ведь она всегда могла подключиться к работе над фильмом удаленно.

Премьера фильма «Марвелы» пройдет 10 ноября.

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