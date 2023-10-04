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Режиссер «Изгоя-один» ответил на слухи о том, что на съемках его заменил Тони Гилрой

Катерина Воскресенская
Киножурналист
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Кадр из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Вокруг создания фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории» ходят легенды, поэтому часть интервью The Business режиссер фильма Гарет Эдвардс посвятил их обсуждению. Одна из самых популярных теорий заключается в том, что в какой-то момент создания проекта Эдвардса в качестве режиссера фактически заменил соавтор сценария «Изгоя-один» Тони Гилрой.

Гарет Эдвардс ответил, что это миф: «Безусловно, Тони блестяще поработал. В этом нет сомнений, но мы все делали вместе вплоть до последней минуты этого фильма».

Главные роли в картине «Изгой-один: Звездные войны. Истории» сыграли Фелисити Джонс, Диего Луна, Алан Тьюдик, Донни Йен, Цзян Вэнь, Бен Мендельсон, Гай Генри, Форест Уитакер, Риз Ахмед и Мадс Миккельсен.

В 2022 году вышел приквел «Изгоя-один», сериал «Андор», который рассказывает о жизни разведчика Кассиана Андора в период формирования Сопротивления. Шоураннером проекта выступил Тони Гилрой.

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