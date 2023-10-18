Режиссер «Голодных игр» жалеет, что разделил «Сойку-пересмешницу» на две части

После того, как экранизация «Гарри Поттера и Даров смерти» заняла два фильма, подобному примеру последовали другие франшизы, и «Голодные игры» не исключение.

Постановщик картин о неравной борьбе Китнисс Эвердин Фрэнсис Лоуренс в интервью журналу People рассказал, что сожалеет о разделении «Сойки-пересмешницы» на две части:

«Оглядываясь назад, я понимаю гневные реакции фанатов, критиков и всех заставших этот раскол. Меня это расстраивает, но их можно понять. Если в сериале происходит клиффхэнгер, стоит потерпеть неделю до нового эпизода. Но заставлять людей ждать год — такое могло показаться неискренним, хотя это было не так».

Для всех, кто успел соскучиться по франшизе, скоро выйдет приквел «Голодных игр» «Баллада о змеях и певчих птицах». Премьера фильма пройдет 17 ноября.