Спортивная драма Rez Ball выйдет 27 сентября
27 сентября на Netflix пройдет премьера спортивной драмы Rez Ball Сидни Фриланд («Эхо»). Фильм, основанный на романе Майкла Пауэлла «Каньоны мечты: Баскетбольный сезон в резервации навахо», рассказывает о школьной баскетбольной команде, которой предстоит столкнуться с испытаниями на пути к победе.
В картине снялись Каучани Братт, Джессика Маттен, Эмбер Мидфандер, Джулия Джонс, Рэйн Томас и Девин Сампсон.
Трейлер фильма Rez Ball
Последние новости
3 сен 21:20
3 сен 12:35
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже