Спортивная драма Rez Ball выйдет 27 сентября

27 сентября на Netflix пройдет премьера спортивной драмы Rez Ball Сидни Фриланд («Эхо»). Фильм, основанный на романе Майкла Пауэлла «Каньоны мечты: Баскетбольный сезон в резервации навахо», рассказывает о школьной баскетбольной команде, которой предстоит столкнуться с испытаниями на пути к победе.

В картине снялись Каучани Братт, Джессика Маттен, Эмбер Мидфандер, Джулия Джонс, Рэйн Томас и Девин Сампсон.