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Rez Ball (Рез Балл) фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 12:00

0 мин.

Спортивная драма Rez Ball выйдет 27 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма Rez Ball
Фото Кадр из фильма Rez Ball
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27 сентября на Netflix пройдет премьера спортивной драмы Rez Ball Сидни Фриланд («Эхо»). Фильм, основанный на романе Майкла Пауэлла «Каньоны мечты: Баскетбольный сезон в резервации навахо», рассказывает о школьной баскетбольной команде, которой предстоит столкнуться с испытаниями на пути к победе.

В картине снялись Каучани Братт, Джессика Маттен, Эмбер Мидфандер, Джулия Джонс, Рэйн Томас и Девин Сампсон.

Трейлер фильма Rez Ball

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