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Реплика фильм 2024: дата выхода и трейлер — Никита Ефремов
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

0 мин.

Фильм «Реплика» с Никитой Ефремовым выйдет в российский прокат 21 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Реплика», реж. Амир Исаев / «Арк Пикчерс», Wink.ru
Фото Кадр из фильма «Реплика», реж. Амир Исаев / «Арк Пикчерс», Wink.ru
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21 ноября в российский прокат выйдет картина Амира Исаева «Реплика». По сюжету проекта братья находятся на пороге выдающегося научного открытия. Один из них заходит в увлечении разработкой очень далеко, ставя под угрозу жизни своих близких.

Кто снялся в фильме «Реплика»

В картине снялись Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценев, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Макс Громов и Анастасия Корнич.

Трейлер фильма «Реплика»

&laquo;Реплика&raquo;: что известно и&nbsp;дата выхода&nbsp;&mdash; сюжет и&nbsp;актеры, Никита Ефремов. «Реплика»: что известно о грядущем российском научно-фантастическом фильме

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