Фильм «Реплика» с Никитой Ефремовым выйдет в российский прокат 21 ноября

21 ноября в российский прокат выйдет картина Амира Исаева «Реплика». По сюжету проекта братья находятся на пороге выдающегося научного открытия. Один из них заходит в увлечении разработкой очень далеко, ставя под угрозу жизни своих близких.

Кто снялся в фильме «Реплика»

В картине снялись Никита Ефремов, Софья Лебедева, Владислав Ценев, Юрий Цурило, Александр Стефанцов, Макс Громов и Анастасия Корнич.