Реми Миллиган Потерянный режиссер фильм 2025: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:15

1 мин.

Фильм «Реми Миллиган: Потерянный режиссер» выйдет 25 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Реми Миллиган: Потерянный режиссер», реж. Сэмюэл Лодато, BayView Entertainment
Фото Кадр из фильма «Реми Миллиган: Потерянный режиссер», реж. Сэмюэл Лодато, BayView Entertainment

25 ноября в мировой прокат выйдет фильм «Реми Миллиган: Потерянный режиссер». Проект исследует жизнь Реми Миллигана, режиссера, известного своими культовыми фильмами, бросающими вызов жанрам. Лента рассказывает о его уникальном стиле, личных переживаниях, а также загадочном исчезновении в 2006 году.

Режиссером проекта выступил Сэмюэл Лодато, а главную роль в фильме сыграл Еши Барригас, известный по сериалу «Избранные».

Трейлер фильма «Реми Миллиган: Потерянный режиссер»

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Фильмы
Вышел финальный трейлер «Сущности» с Бенедиктом Камбербэтчем
Вышел финальный трейлер «Сущности» с Бенедиктом Камбербэтчем

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

