Фильм «Реми Миллиган: Потерянный режиссер» выйдет 25 ноября

25 ноября в мировой прокат выйдет фильм «Реми Миллиган: Потерянный режиссер». Проект исследует жизнь Реми Миллигана, режиссера, известного своими культовыми фильмами, бросающими вызов жанрам. Лента рассказывает о его уникальном стиле, личных переживаниях, а также загадочном исчезновении в 2006 году.

Режиссером проекта выступил Сэмюэл Лодато, а главную роль в фильме сыграл Еши Барригас, известный по сериалу «Избранные».

Трейлер фильма «Реми Миллиган: Потерянный режиссер»