Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Рецепт любви 2023: дата выхода, о чем фильм, актеры, трейлер, где смотреть
Фильмы и сериалы

6 февраля, 15:35

1 мин.

Российская премьера мелодрамы «Рецепт любви» пройдет 14 февраля

Фильм-призер Каннского кинофестиваля «Рецепт любви» выйдет в российский прокат
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Рецепт любви».
Фото Кадр из фильма «Рецепт любви»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

14 февраля пройдет российская премьера мелодрамы «Рецепт любви». Режиссером и одним из сценаристов проекта выступил Чан Ань Хунг («Аромат зеленой папайи»). За этот фильм постановщик получил золотую пальмовую ветвь — главную награду Каннского кинофестиваля.

«Рецепт любви» рассказывает историю дуэта одаренных поваров, которые создают изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира.

В картине снялись Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Эммануэль Салинже, Патрик д'Асумсао, Галатея Беллуджи, Ян Хамменекер, Фредерик Фисбах, Бонни Шанье-Равуар, Жан-Марк Руло и Янник Ландрейн.

«Рецепт любви» выйдет в российских кинотеатрах 14 февраля.

Лиза Франкенштейн, 2024. Комедийный хоррор «Лиза Франкенштейн» выйдет на экраны 9 февраля
Фильмы
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Мини-сериал «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» выйдет 21 февраля
Следующий материал
Мини-сериал «Месси и Кубок мира: Путь к вершине» выйдет 21 февраля
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada