Российская премьера мелодрамы «Рецепт любви» пройдет 14 февраля

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14 февраля пройдет российская премьера мелодрамы «Рецепт любви». Режиссером и одним из сценаристов проекта выступил Чан Ань Хунг («Аромат зеленой папайи»). За этот фильм постановщик получил золотую пальмовую ветвь — главную награду Каннского кинофестиваля.

«Рецепт любви» рассказывает историю дуэта одаренных поваров, которые создают изысканные блюда, способные впечатлить даже самых лучших шеф-поваров со всего мира.

В картине снялись Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Эммануэль Салинже, Патрик д'Асумсао, Галатея Беллуджи, Ян Хамменекер, Фредерик Фисбах, Бонни Шанье-Равуар, Жан-Марк Руло и Янник Ландрейн.

«Рецепт любви» выйдет в российских кинотеатрах 14 февраля.