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Сегодня, 20:04

Реальный Шао Кан показал свои мышцы — актер активно готовится к съемкам сиквела Mortal Kombat

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Шао Кан.
Фото YouTube-канал Dean`s Ai

Мартин Форд, актер и бодибилдер по прозвищу «Кошмар», готовится играть Шао Канна во второй части экранизации Mortal Kombat — и не тратит времени зря.

Форд поделился видео со своей тренировкой в соцсетях. Будущий император Внешнего мира одинаково хорошо управляется с гирей, штангой и разнообразными тренажерами. Что же, злодею лишние мускулы явно не помешают!

Точная дата выхода Mortal Kombat 2 на экраны пока неизвестна, но скорее всего фильм выйдет будет готов до конца 2024 года.

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