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Разящий луч сериал 2025: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

15 апреля, 18:30

1 мин.

Детективный сериал «Разящий луч»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разящий луч», реж. Алексей Мурадов / Wink
Фото Кадр из сериала «Разящий луч», реж. Алексей Мурадов / Wink
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14 апреля на платформе Wink состоялась премьера сериала «Разящий луч» режиссера Алексея Мурадова («Зло», «Чернобыль»). В центре сюжета проекта — бывший физик, который становится агентом КГБ, чтобы защитить наработки по созданию лазера от ЦРУ.

Кто снялся в сериале «Разящий луч»

В проекте снялись Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Марина Петренко, Анна Воркуева, Кирилл Гребенщиков, Евгений Харитонов, Владимир Виноградов, Сергей Комаров и Петер Небенгауз.

Трейлер сериала «Разящий луч»

Расписание выхода эпизодов сериала «Разящий луч»

1 серия 14 апреля
2 серия 15 апреля
3 серия 16 апреля
4 серия 17 апреля
5 серия 21 апреля
6 серия 22 апреля
7 серия 23 апреля
8 серия 24 апреля
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