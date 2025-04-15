Детективный сериал «Разящий луч»: расписание релиза эпизодов
14 апреля на платформе Wink состоялась премьера сериала «Разящий луч» режиссера Алексея Мурадова («Зло», «Чернобыль»). В центре сюжета проекта — бывший физик, который становится агентом КГБ, чтобы защитить наработки по созданию лазера от ЦРУ.
Кто снялся в сериале «Разящий луч»
В проекте снялись Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Марина Петренко, Анна Воркуева, Кирилл Гребенщиков, Евгений Харитонов, Владимир Виноградов, Сергей Комаров и Петер Небенгауз.
Трейлер сериала «Разящий луч»
Расписание выхода эпизодов сериала «Разящий луч»
|1 серия
|14 апреля
|2 серия
|15 апреля
|3 серия
|16 апреля
|4 серия
|17 апреля
|5 серия
|21 апреля
|6 серия
|22 апреля
|7 серия
|23 апреля
|8 серия
|24 апреля
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