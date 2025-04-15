Детективный сериал «Разящий луч»: расписание релиза эпизодов

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14 апреля на платформе Wink состоялась премьера сериала «Разящий луч» режиссера Алексея Мурадова («Зло», «Чернобыль»). В центре сюжета проекта — бывший физик, который становится агентом КГБ, чтобы защитить наработки по созданию лазера от ЦРУ.

Кто снялся в сериале «Разящий луч»

В проекте снялись Иван Колесников, Дарья Мороз, Павел Трубинер, Марина Петренко, Анна Воркуева, Кирилл Гребенщиков, Евгений Харитонов, Владимир Виноградов, Сергей Комаров и Петер Небенгауз.

Трейлер сериала «Разящий луч»

Расписание выхода эпизодов сериала «Разящий луч»