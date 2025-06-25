Дата выхода сериала «Разочарованные»: расписание релиза эпизодов

7 июля в онлайн-кинотеатре Okko пройдет премьера сериала «Разочарованные». Режиссером проекта выступил Денис Виленкин («С красной строки»).

По сюжету три девушки, Вера, Надежда и Любовь, знакомятся на секс-вечеринке. Внезапная встреча становится началом дружбы, которая побуждает их иначе взглянуть на свои прошлые жизненные решения.

Кто снялся в сериале «Разочарованные»

В проекте снялись Эрика Булатая, Елизавета Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина и Григорий Верник.

Трейлер сериала «Разочарованные»

Расписание выхода эпизодов сериала «Разочарованные»