Дата выхода сериала «Разочарованные»: расписание релиза эпизодов
7 июля в онлайн-кинотеатре Okko пройдет премьера сериала «Разочарованные». Режиссером проекта выступил Денис Виленкин («С красной строки»).
По сюжету три девушки, Вера, Надежда и Любовь, знакомятся на секс-вечеринке. Внезапная встреча становится началом дружбы, которая побуждает их иначе взглянуть на свои прошлые жизненные решения.
Кто снялся в сериале «Разочарованные»
В проекте снялись Эрика Булатая, Елизавета Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина и Григорий Верник.
Трейлер сериала «Разочарованные»
Расписание выхода эпизодов сериала «Разочарованные»
|1 серия
|7 июля
|2 серия
|8 июля
|3 серия
|9 июля
|4 серия
|14 июля
|5 серия
|15 июля
|6 серия
|16 июля
|7 серия
|21 июля
|8 серия
|22 июля
