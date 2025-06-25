Стиль жизни
Разочарованные сериал 2025: дата выхода серий и расписание — трейлер
Фильмы и сериалы

25 июня, 18:45

1 мин.

Дата выхода сериала «Разочарованные»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разочарованные», реж. Денис Виленкин, Okko
Фото Кадр из сериала «Разочарованные», реж. Денис Виленкин, Okko

7 июля в онлайн-кинотеатре Okko пройдет премьера сериала «Разочарованные». Режиссером проекта выступил Денис Виленкин («С красной строки»).

По сюжету три девушки, Вера, Надежда и Любовь, знакомятся на секс-вечеринке. Внезапная встреча становится началом дружбы, которая побуждает их иначе взглянуть на свои прошлые жизненные решения.

Кто снялся в сериале «Разочарованные»

В проекте снялись Эрика Булатая, Елизавета Шакира, Софья Гершевич, Дмитрий Ендальцев, Аскар Ильясов, Вольфганг Черни, Алексей Розин, Роман Евдокимов, Любовь Толкалина и Григорий Верник.

Трейлер сериала «Разочарованные»

Расписание выхода эпизодов сериала «Разочарованные»

1 серия 7 июля
2 серия 8 июля
3 серия 9 июля
4 серия 14 июля
5 серия 15 июля
6 серия 16 июля
7 серия 21 июля
8 серия 22 июля
Что-то положительное сериал 2025: трейлер и&nbsp;дата выхода серий&nbsp;&mdash; где смотреть.Сериал «Что-то положительное»: расписание релиза эпизодов

Сериалы
