Вышел тизер 2 сезона сериала «Разделение»

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Apple Canada опубликовал тизер второго сезона сериала «Разделение». Проект рассказывает о загадочной корпорации Lumon, чьи сотрудники проходят процедуру, в результате которой на работе забывают о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.

В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк возвращается в Lumon и видит перед собой новых коллег.

Тизер 2 сезона сериала «Разделение»

Кто снялся в сериале «Разделение»

В сериале «Разделение» снялись Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Дичен Лакмэн и Джон Туртурро.

Когда выйдет 2 сезон сериала «Разделение»

Премьера второго сезона сериала «Разделение» пройдет 17 января 2025 года.