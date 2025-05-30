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Разделение 3 сезон и спин-оффы: что известно
Фильмы и сериалы

30 мая 2025, 15:35

1 мин.

Сериал «Разделение» может получить два спин-оффа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер, Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер, Apple TV+

В интервью Variety создатель «Разделения» Бен Стиллер рассказал, что в перспективе сериал может получить два спин-оффа.

«Есть две конкретные идеи — я вам их не назову — которые мы обсуждали внутри компании как возможные идеи для дополнительного дохода», — объяснил Стиллер.

&laquo;Разделение&raquo;, 2-й сезон: отзывы.Реинтеграция: обзор 2-го сезона сериала «Разделение»

Он уточнил, что идеи только зарождаются и добавил, что было бы здорово, если бы появилась видеоигра на основе сериала.

«Разделение» рассказывает о корпорации Lumon и ее сотрудниках, часть которых прошла процедуру, отделяющую рабочие воспоминания от личных. В марте сериал был продлен на третий сезон.

Что известно о&nbsp;третьем сезоне &laquo;Разделения&raquo;.Что известно о третьем сезоне сериала «Разделение»

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