Сериал «Разделение» может получить два спин-оффа

В интервью Variety создатель «Разделения» Бен Стиллер рассказал, что в перспективе сериал может получить два спин-оффа.

«Есть две конкретные идеи — я вам их не назову — которые мы обсуждали внутри компании как возможные идеи для дополнительного дохода», — объяснил Стиллер.

Он уточнил, что идеи только зарождаются и добавил, что было бы здорово, если бы появилась видеоигра на основе сериала.

«Разделение» рассказывает о корпорации Lumon и ее сотрудниках, часть которых прошла процедуру, отделяющую рабочие воспоминания от личных. В марте сериал был продлен на третий сезон.