Бен Стиллер не будет режиссером 3-го сезона сериала «Разделение»

Создатель «Разделения» Бен Стиллер рассказал, что не будет режиссером третьего сезона проекта, потому что готовился к съемкам художественного фильма, действие которого развернется в период Второй мировой войны.

Кроме того, Стиллер работает над следующей частью «Знакомства с родителями», а среди ближайших премьер актера и режиссера — документальный фильм о его родителях «Стиллер и Мира: Ничего не потеряно», выход которого запланирован на 17 октября.

Также в планах Бена Стиллера — снять фильм по мотивам подкаста Рэйчел Мэддоу Bag Man о коррупционном скандале вокруг Спиро Агню, вице-президента США при Ричарде Никсоне.

«Я нахожусь на том этапе жизни, когда думаю: «Часики тикают», — подытожил Стиллер.

Бен Стиллер также отметил, что в этом году ему исполнится 60 лет, и принять это нелегко. «Шестьдесят — звучит как старость. Сложно с этим смириться», — признался создатель «Разделения».

Кто выступит режиссером продолжения популярного шоу Apple TV+, пока не уточняется.

Сериал «Разделение» рассказывает о корпорации Lumon и ее сотрудниках, часть которых прошла процедуру, отделяющую рабочие воспоминания от личных.

Ранее Бен Стиллер сообщил, что проект может получить два спин-оффа.