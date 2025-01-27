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Разделение 2 сезон: открывающие титры, когда выйдет новая серия
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Сегодня, 14:15

1 мин.

Apple TV показал открывающие титры 2-го сезона «Разделения»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
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Apple TV опубликовал открывающие титры второго сезона сериала «Разделение». Проект Бена Стиллера рассказывает о технологической корпорации Lumon. Часть ее сотрудников в целях конфиденциальности проходит специальную процедуру, после которой их сознание делится на интра и экстра: одна часть помнит работу, а другая — все за ее пределами.

Открывающие титры 2-го сезона сериала «Разделение»

Когда выйдет следующий эпизод сериала «Разделение»

Премьера третьей серии «Разделения» пройдет 31 января.

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