Apple TV показал открывающие титры 2-го сезона «Разделения»

Apple TV опубликовал открывающие титры второго сезона сериала «Разделение». Проект Бена Стиллера рассказывает о технологической корпорации Lumon. Часть ее сотрудников в целях конфиденциальности проходит специальную процедуру, после которой их сознание делится на интра и экстра: одна часть помнит работу, а другая — все за ее пределами.

Открывающие титры 2-го сезона сериала «Разделение»

Когда выйдет следующий эпизод сериала «Разделение»

Премьера третьей серии «Разделения» пройдет 31 января.