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Разделение 2 сезон: дата выхода серий и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 16:15

1 мин.

Дата выхода 2-го сезона «Разделения»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Разделение», реж. Бен Стиллер / Apple TV+
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17 января на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона «Разделения». Проект рассказывает о жизни корпорации Lumon, сотрудники которой прошли процедуру, отделяющую личные воспоминания от рабочих.

В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк стремится вернуть контроль над собственной жизнью и выяснить, к чему привели его попытки выяснить правду о корпорации.

Трейлер 2-го сезона сериала «Разделение»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона сериала «Разделение»

1 серия 17 января
2 серия 24 января
3 серия 31 января
4 серия 7 февраля
5 серия 14 февраля
6 серия 21 февраля
7 серия 28 февраля
8 серия 7 марта
9 серия 14 марта
10 серия 21 марта
Разделение 2 сезон 2025: восьмиминутный эпизод, когда выйдет 2 сезон. Apple TV+ показал первые восемь минут 2-го сезона «Разделения»

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