Дата выхода 2-го сезона «Разделения»: расписание релиза эпизодов
17 января на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона «Разделения». Проект рассказывает о жизни корпорации Lumon, сотрудники которой прошли процедуру, отделяющую личные воспоминания от рабочих.
В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк стремится вернуть контроль над собственной жизнью и выяснить, к чему привели его попытки выяснить правду о корпорации.
Трейлер 2-го сезона сериала «Разделение»
Расписание релиза эпизодов 2-го сезона сериала «Разделение»
|1 серия
|17 января
|2 серия
|24 января
|3 серия
|31 января
|4 серия
|7 февраля
|5 серия
|14 февраля
|6 серия
|21 февраля
|7 серия
|28 февраля
|8 серия
|7 марта
|9 серия
|14 марта
|10 серия
|21 марта
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