Дата выхода 2-го сезона «Разделения»: расписание релиза эпизодов

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17 января на платформе Apple TV+ пройдет премьера второго сезона «Разделения». Проект рассказывает о жизни корпорации Lumon, сотрудники которой прошли процедуру, отделяющую личные воспоминания от рабочих.

В продолжении сериала работник подразделения «Обработка макроданных» Марк стремится вернуть контроль над собственной жизнью и выяснить, к чему привели его попытки выяснить правду о корпорации.

Трейлер 2-го сезона сериала «Разделение»

Расписание релиза эпизодов 2-го сезона сериала «Разделение»